ワイルドカードシリーズを突破したドジャースは2日（日本時間3日）、地区シリーズ出場に向けフィラデルフィアに出発した。球団公式インスタグラムは選手らがチャーター機に乗り込むシーンを投稿。フィリーズとの第1戦で先発登板する大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手らの写真もアップされ、ファンから多くの反応が寄せられている。 ■「大谷くんのPS初登板、待ち遠し