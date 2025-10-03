朝ドラ「ばけばけ」では、ヒロイン・松野トキ（小泉セツがモデル）の生まれ育った士族（旧武士）の家の暮らしが描かれています。武士、とりわけ上級武士の生活と聞くと、豊かな暮らしを想像しがちですよね。しかし明治は江戸時代とは違います。劇中の旧松江藩の士族の困窮や没落は、全国的に見ても決して珍しいものではありませんでした。商売の失敗で、小学校に100年通うどころでは無くなってしまった…（「ばけばけ」公式X