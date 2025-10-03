新作アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』より、“ぬ〜べ〜”を演じる置鮎龍太郎さんのインタビューをお届けします。原作・真倉 翔／漫画・岡野 剛、両先生により、1993年から1999年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数2,900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。1996年にテレビアニメが放送され大人気だった『ぬ〜べ〜』が令和の時代に新アニメ化！鬼の手を持つ霊能力