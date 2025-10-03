お悩み相談 そんなこともアラーナお悩み相談そんなこともアラーナ『お悩み相談そんなこともアラーナ』（白泉社）。いったいどうして、ヨシタケシンスケさんは、こんなにも心を軽くするユーモアにあふれたタイトルを次々考えられるのだろう。本を読む前から、「そんなこともアラーナ」とつぶやけば、たいていのことは乗り越えて……というより、流していけそうな気がする。もちろん、読んだあとはもっと「ま、いっか」と思える