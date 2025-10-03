彼氏との関係は順調と思えていたとしても、彼氏に浮気されているケースもあるでしょう。そこで今回は、浮気中の男性に定番で見られる「行動」を紹介します。仕事を理由に会ってくれなくなる彼氏が仕事を理由にして会ってくれなくなることが増えているなら、浮気の可能性も。要は仕事を隠れ蓑にして浮気相手と過ごす時間を確保しているのかも知れません。特にこれまで残業や休日出勤がほとんどなかったのに、急に増えた印象なら、何