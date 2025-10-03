俳優・寺島しのぶ（52）とフランス人クリエイティブディレクターのローラン・グナシア氏の長男で、歌舞伎役者の尾上眞秀（13）が3日、自身のインスタグラムを更新。祖父で人間国宝でもある歌舞伎俳優・七代目 尾上菊五郎との “貴重な”家族5ショットを公開した。【写真】寺島しのぶと長男＆父・菊五郎＆母・富司純子らが写る“貴重な”家族5ショット投稿では「10月２日はひーまの誕生日」とつづり、一緒に立った舞台写真や家