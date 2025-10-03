石破首相の辞任表明後、東京株式市場で日経平均株価は上昇傾向が続き、初の4万5000円台をつけるなど連日史上最高値を更新しました。4日に控えている自民党総裁選の結果によって、週明け以降の株価や為替はどのように左右されるのでしょうか。マーケットの専門家に聞きました。■株価上昇はすでに高市氏勝利を織り込み済み？小泉氏・林氏勝利だと株安？三井住友アセットマネジメントの市川雅浩チーフストラテジストは、高市早苗氏が