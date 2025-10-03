3日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ11499354.7 35960 ２. 日経Ｄインバ 1960744.77451 ３. 楽天Ｗブル 1098349.4 42650 ４. 日経ベア２ 1032714.5 182.8