プロ野球・楽天は3日、島内宏明選手と来季の選手契約を結ばないことを発表しました。楽天一筋プロ14年島内選手は昨季は春先からバッティングの調子が上がらず、打率.214と低迷。5月末に登録を抹消されると、以降は二軍生活が続きました。今季も5月の5試合出場にとどまりヒットは0、以降は2軍生活を送っていました。楽天は9月29日に阿部寿樹選手とも来季の契約を結ばないことを発表しています。