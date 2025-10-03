西高舞被告＝2024年5月2023年に東京都大田区のアパートで動画配信者の原唯之さん＝当時（46）＝を殺害し、スーツケースに入れて多摩川に遺棄したとして、殺人罪などに問われた元交際相手西高舞被告（33）の裁判員裁判で、横浜地裁は3日、懲役17年（求刑懲役19年）の判決を言い渡した。佐藤卓生裁判長は、舞被告に対する被害者の誹謗中傷は許されるものではなく同情できるとしつつ「（殺害の）計画は巧妙とは言えないが、死亡す