2日（木）に行われた2025-26 大同生命SV.LEAGUE（SVリーグ）オープニングカンファレンスで、CHAMPIONSHIP（チャンピオンシップ）の詳細が発表された。 女子はクォーターファイナルが 4月10日（金）～14日（火）、セミファイナルが4月17日（金）～21日（火）、ファイナルが年4 月25日（土）～27日（月）の日程で行われ、ファイナルは横浜BUNTAIにて行われる。 一方の男子は