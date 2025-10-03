¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè1½µ¡Ö¥Ö¥·¥à¥¹¥á¡¢¥¦¥é¥á¥·¡£¡×¡ÊÂè5²ó¡Ë¤¬3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹âÀÐ¤¬À®Ä¹¤·¤¿¥È¥­Ìò¤ÇËÜ³ÊÅÐ¾ì¡£ÎøÀê¤¤¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥°Î©¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤±¤É¥¹¥´¤¤ÉúÀþ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎøÀê¤¤¤ò¿¿·õ¤Ë¸«¼é¤ë¥È¥­¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡ËÌÀ¼£19Ç¯¡£18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥È¥­¤Ï¡¢¼Ú¶â¤òÊÖ¤¹¤¿¤á¤Ëµ¡¿¥¤ê¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤