女子陸上ハードルの中島ひとみ選手（30）が2025年9月30日、自身のインスタグラムを更新し、ナイキのジャージを着こなす姿を披露した。「ナイキファミリーに」中島選手は、英文で「ナイキファミリーに加わった」とスポーツメーカーのナイキと契約を結んだこと報告し、ジャージ姿やユニフォームで走る写真を投稿。「その一部であることを誇りに思う。 新しい章が始まる」と報告した。インスタグラムに投稿された写真では、ナイキのロ