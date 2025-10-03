BTSのJIMIN（ジミン）が2日にファン疎通サイトWeverseでライブ放送を行い、人生について思いや来春のBTS完全体カムバックに向けた準備状況について語った。韓国メディアが報じた。韓国メディアのマネートゥデーは3日、JIMINがライブ放送で「いろいろなことがあった。多くの人に良い姿を見せ続けたいが、人生をうまく生きていくというのは容易ではない。良い大人になることと、良い人生を生きることが簡単なことではないということ