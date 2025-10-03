マイクロソフトとASUSがタッグを組んだポータブルゲーミングPC「ROG XBOX ALLY」（筆者撮影）【写真で見る】白色のスタンダードモデル「ROG XBOX ALLY」と黒色の上位モデルの「ROG XBOX ALLY X」を展開PCゲームを携帯機で遊ぶ――これまでマニア向けだった市場に、ゲーム業界の巨人が本腰を入れ始めた。ASUSとMicrosoftが9月26日に発表した「ROG XBOX ALLY（アールオージー エックスボックス エイライ）」シリーズは、これまで「小