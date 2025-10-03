ロックバンドMY FIRST STORYのベース、Nob（40）が3日までにインスタグラムを更新。結婚を公表した。Nobは「私事ですが保護犬を我が家に迎え入れました名前はダグ」と、保護犬とのツーショットをアップして報告。「そしてまさかの偶然なのですが兄弟犬は三山凌輝くん趣里さん夫妻に飼われてるベネちゃんです。同じタイミングでお互い保護犬を迎え入れたのが始まり」とも明かし、「少しでも命が助かる殺処分が無くなるのであれ