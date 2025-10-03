重賞５勝を挙げ、先週のスプリンターズＳでは３着だったナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）の全弟になるナムラロダン（牡２歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）が１０月１９日の京都芝１４００メートルでのデビューを目指している。鞍上は西村淳也騎手＝栗東・フリー＝。１０月１日のＣＷコースでは６ハロン８５秒０―１１秒８としまいをスッと伸ばした。ナムラクレア以外にもナムラア