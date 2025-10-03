第１子妊娠中の日本テレビ・郡司恭子アナウンサーが３日までにインスタグラムを更新。最新の私服姿を公開した。「お出かけ私服」とはじめた郡司アナ。「今年はこの白シャツが大活躍どころの騒ぎではない！」と記し、黒のタンクトップの上にオーバーサイズの白シャツを着用したコーディネートを披露した。バッグは指し色の赤。シャツは前を大きめに開いてルーズめに肩をチラリと見せるスタイルだ。この投稿には「シャツコーデ