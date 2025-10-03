巨人２軍が３日、ウエスタン王者の中日と戦うファーム日本選手権（４日・サンマリン宮崎）へ向けて、空路で宮崎入りした。桑田真澄２軍監督ら首脳陣のほか、ドラフト１位・石塚裕惺内野手、浅野翔吾外野手、三塚琉生外野手ら出場メンバーが宮崎入りすると、多くの関係者やファンに迎えられた。巨人２軍は、今季８０勝４４敗２分けで２年ぶり２９度目となるイースタン優勝を達成。ファーム日本選手権では、１６年以来９年ぶり９