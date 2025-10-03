鎌田大地が9月度のリーグ月間最優秀選手にノミネートイングランド1部クリスタル・パレスの日本代表MF鎌田大地が9月度のリーグ月間最優秀選手にノミネートされた。ゴールもアシストも記録していないが、リーグで唯一無敗のチームを支える選手として高い評価を受けているようだ。昨季FAカップを制したクリスタル・パレスは開幕前のコミュニティー・シールドで昨季リーグ王者のリバプールにPK戦で勝利。最高の形でシーズンをスタ