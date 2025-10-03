LGエナジーソリューション（LGエナジー）が秋夕（チュソク、中秋）連休後に米国出張を再開することにした。先月4日に発生した米ジョージア州拘禁事態からおよそ1カ月後の決定だ。LGエナジーは2日、「秋夕連休後から必須人員中心の米国出張を段階的に再開する計画」と明らかにした。前日の韓米ワーキンググループ会議で、短期商用（B−1）ビザ、電子旅行許可（ESTA）所持者は米国工場で装備の設置・点検・補修活動が可能という点が