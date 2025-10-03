北海道で誕生したスイーツブランド「aoka(アオカ)」が、2025年9月に公式オンラインストアをオープン。第1弾商品として販売を開始した「キャラメルバームクーヘン」が、大きな反響を呼び、わずか3日で完売するほどの人気となっています。 aoka(アオカ)「キャラメルバームクーヘン」  販売場所：aoka公式オンラインストア販売状況：2025年9月販売分は完売。次回販売は約1ヶ月後の見込み 「キャラメルバームクー