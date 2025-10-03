資料画像：四国の高速道路 四国高速バス、ジェイアール四国バス、とさでん交通は1日、高松ー高知を運行する「黒潮エクスプレス号」の回数券の販売を2026年3月いっぱいで終了すると発表しました。現在は、高知駅と高松駅高速バスターミナルの区間を4枚綴り1万3680円で販売しています。今後は、ウェブ回数券を検討しているということです。