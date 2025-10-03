箸でないとつかめない「とろとろ」の食感をもつわらび餅で人気の「わらび屋本舗」。関西風・関東風の2種類の「月見団子」を、2025年10月1日(水)から期間限定で販売開始します。地域によって形の異なる月見団子を同時に楽しめる、秋にぴったりの和菓子です。 わらび屋本舗 期間限定「月見団子」  名物「とろとろわらび餅」が人気のわらび屋本舗から、秋の季節にぴったりな和菓子が登場。関西と関東、それぞれの文化