「せやからな、この馬とこの馬はいかさんようにしたから」【写真】この記事の写真を見る（2枚）今から50年近く前、昭和の時代にはヤクザが「競馬の八百長レース」を仕切っていたことも……。いったいなぜそんなことができるのか？その内幕を、山口組系組長から更生を果たし、現在は暴力団員の更生支援のために活動するNPO法人五仁會（ごじんかい）代表・竹垣悟氏の『山口組ぶっちゃけ話 私が出会った侠客たち』（清談社Publico