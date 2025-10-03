昨年10月の衆院選直前、選挙区内の祭りに参加した団体に計25万円を寄付したとして、公選法違反罪に問われた元自民党衆院議員亀岡偉民被告（70）は3日、福島地裁の初公判で「衆院選とは全く関係ない」として無罪を主張した。