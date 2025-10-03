2023年に東京都大田区のアパートで動画配信者の男性を殺害し、スーツケースに入れて多摩川に遺棄したとして、殺人罪などに問われた元交際相手の女の裁判員裁判で、横浜地裁は3日、懲役17年の判決を言い渡した。求刑は懲役19年。