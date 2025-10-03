警視庁海外アダルトサイト「STRIPCHAT（ストリップチャット）」でわいせつ行為を生配信するスタジオとして使用することを隠し、マンション一室を契約したとして、警視庁保安課は3日までに、詐欺の疑いでライブ配信事務所の運営会社代表北川雄基容疑者（28）＝東京都中央区、公然わいせつ罪で起訴＝を再逮捕した。保安課によると、部屋に撮影機材を持ち込み、女性がわいせつな行為を配信するスタジオとして使っていたとみられる