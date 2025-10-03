けさ（3日）、さいたま市で乗用車が信号機の柱に衝突し、信号機が倒れる事故がありました。きょう午前9時半ごろ、さいたま市岩槻区の交差点で、強い衝撃などがあると自動的に作動するサービスから消防に通報が入りました。警察などによりますと、乗用車が信号機の柱に衝突して柱が折れ曲がり、乗用車は横転しました。乗用車の男性が病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。この事故で信号機が倒れていて、現在、復