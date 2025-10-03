お笑いコンビ、千原兄弟の千原ジュニア（51）が3日、大阪市のポール・スミス大阪店で、ポール・スミスとバブアーによる新コレクション「Paul Smith Loves Barbour」の記者発表会に出席した。ジュニアは裏地に野鳥のプリントがあしらわれた紫色のジャケットで登場。「バイク乗るんで、めっちゃようできてる。ゲリラ豪雨にも対応できる。めっちゃええよ、これ」。旧車バイク愛好家として、天候を気にせずオシャレを楽しめるバブアー