女優斉藤由貴（56）が、2日放送のNHK音楽番組「SONGS」（木曜午後10時）に出演。ドラマ「スケバン刑事」の撮影で苦労したことを語った。この日は、1985年（昭60）にデビューし、「スケバン−」の歴代主演を務めた共通点を持つ南野陽子、浅香唯と出演。同作の撮影で苦労したことについて「もちろん一番大変だったのはヨーヨーですよね」と振り返ると、「ヨーヨーNGを26回出した時は、頭の中が白くなりました」と苦笑した。斉藤は「