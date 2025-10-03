『仲が良い犬たち』がやりがちな3つの行動 1.体のにおいを嗅ぎ合う 仲の良い犬たちは、会ったときにお互いのにおいを嗅ぎ合うことが多くあります。 犬同士が体のにおいを嗅ぎ合う行動の根底には、相手のことを知りたいという気持ちがあり、さらにお互いに情報交換をしてあいさつをする意味もあります。 においには、その犬の個人情報のようなものが含まれていると考えられています。初めて会った犬には「あなたは誰？」とい