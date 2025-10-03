リチャードはキャリアハイの11本塁打をマークした(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext10月を迎え、プロ野球ファンの興味はクライマックス・シリーズへと移っていきます。短期決戦を経て、日本シリーズへの出場権を得られるのは、セ・パのペナント優勝チームなのか。あるいは2位、3位チームによる下克上はあるのか。楽しみは尽きません。【動画】この打撃があるから、見逃せない！衝撃のリチャード9号満塁弾シーン同時に注目し