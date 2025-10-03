女優の杉咲花（28）が3日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）に出演。影響を受けた作品について語った。“演技に対する考え方が変わった作品”として挙げられたのは、杉咲が23年に主演を務めた「市子」（監督戸田彬弘）。作中では過去も本名も捨てて生きる謎めいた女性の市子を熱演した。「監督が心血注いで脚本書かれたのが手に取るように伝わってくる作品。ものすごく共振した」と回顧。「現場に入ってみると書かれ