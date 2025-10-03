日産の北米法人は2025年9月23日、新型4ドアセダン「セントラ」を発表しました。どのようなモデルなのでしょうか。日産の北米法人は2025年9月23日、6年ぶりのフルモデルチェンジを遂げた新型4ドアセダン「セントラ」を発表しました。セントラは、かつて日本の中核モデルだった「サニー」を源流とし、1982年に北米でデビュー。以来、世界各地で販売を広げてきた日産の世界戦略車です。シリーズ累計販売台数は650万台超に達します