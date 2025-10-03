「エスパシオナゴヤキャッスル」。右奥は名古屋城天守閣＝名古屋市名古屋市の高級ホテル「エスパシオナゴヤキャッスル」の運営会社は3日、宿泊料金を税、サービス料込みで1泊20万〜300万円前後（通常時）に訂正すると明らかにした。同ホテルが開業した今月1日、一部の報道機関に税、サービス料込みで25万〜375万円前後と説明していた。