プロ野球・楽天は3日、辛島航投手が2日に神奈川県内の病院で左肘関節クリーニング手術を受けたと発表しました。プロ17年目の辛島投手は昨季は肩の故障がありながらも、1軍登録はありませんでした。今季はオープン戦で3試合の登板で9.2イニングを1失点（自責点1）で防御率0.93とし、オリックスとの開幕カード第3戦で先発しましたが、2回に連打で3失点し途中交代となっていました。2度目の登板は4月9日の日本ハム戦ですが、こちらも5