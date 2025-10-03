１日夜にバミューダ諸島を通過したハリケーン「イメルダ」/CIRA/RAMMB/NOAA（ＣＮＮ）大西洋で発生したハリケーン「イメルダ」が１日夜、英領バミューダ諸島に接近し、大雨や暴風の影響で現地時間の２日午前現在、約１万８０００軒が停電に見舞われている。米ノースカロライナ州東部沿岸部のアウターバンクスでは複数の住宅が波にのまれて海上で倒壊した。米東海岸では危険な高波や沿岸部の浸水、海岸の侵食が続いている。イメルダ