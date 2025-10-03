Stray Kidsのバンチャンが総額2億ウォン（約2000万円）を寄付し、誕生日に温かな心を分かち合った。【写真】バンチャン、血管浮き出るムキムキな腕バンチャンは10月3日の誕生日を迎え、サムスンソウル病院とユニセフ韓国委員会にそれぞれ1億ウォン（約1000万円）、合計2億ウォンを寄付した。寄付金は、サムスンソウル病院では小児・青少年患者の治療費支援に、ユニセフでは子どもたちの保健・栄養・水と衛生・教育・保護・緊急救援