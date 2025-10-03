【モデルプレス＝2025/10/03】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第5話が、10月3日に放送された。高石演じる松野トキが婿を迎える前に行った行動に注目が集まっている。