九十九里特別（２勝クラス）を、後続に７馬身差をつける圧巻のパフォーマンスで逃げ切ったマイユニバース（牡３歳、栗東・武幸）が、武豊騎手（５６）＝栗東・フリー＝とのコンビで菊花賞（１０月２６日・京都）に向かうことになった。管理する武幸師が３日、明らかにした。武幸師は「競馬の後は角馬場で乗っていましたが、きょうから坂路での調教を開始します」と説明。この日は、栗東坂路を４Ｆ７０秒０−５１秒２−１６秒３