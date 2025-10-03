ドジャースがレッズとのワイルドカードシリーズを２連勝で突破し、４日（日本時間５日）からは敵地フィラデルフィアでフィリーズとのナ・リーグ地区シリーズに臨む。スイープを決めたレッズとの２試合では打線が２８安打と爆発し、計１８得点で９失点。２戦目（１日＝同２日）ではリリーフに配置転換された佐々木朗希（２３）の好救援も光ったが、ワールドシリーズ連覇への可能性をドジャースの番記者たちはどう見ているのか――