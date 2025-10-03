アメリカでは政府機関の閉鎖が2日目に入りました。トランプ政権は数千人規模の職員の解雇を検討していると明らかにし、野党・民主党への圧力を強めていますが、事態打開のめどはたっていません。トランプ政権は予算案を成立させるため、政府職員の大量解雇などをちらつかせ、民主党への圧力を強めています。こうしたなか、ホワイトハウスのレビット報道官は2日、数千人に上る職員の解雇を検討していると明らかにしました。レビット