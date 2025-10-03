子どもがいると予期せぬ発熱や鼻水、咳などは日常的にありますよね。大事な予定の前には体調管理に気を使いますし、出かけるのを控えるという方もいるのではないでしょうか。この記事では、子どもが発熱したのに予定通り会おうとする友達にモヤモヤする投稿を紹介します。旅行を控えており病気は避けたいという投稿者さん。しかし、友達は日を改めることに消極的なのだそう。どう伝えれば角が立たずに日にちを変えてもらえるか悩ん