プロレスリング・ノアは２日、都内で記者会見し１０・１１両国国技館の全対戦カードを発表した。「Ｎ―１」開幕戦となった９・８後楽園ホール大会の丸藤正道戦で左足のリスフラン靭帯（じんたい）を損傷し欠場中の前ＧＨＣヘビー級王者のＯＺＡＷＡは、第４試合で遠藤哲哉、ＨＡＹＡＴＡと対戦する「Ｔ２０００Ｘ」杉浦貴とドラゴンゲートのシュン・スカイウォーカーのセコンドに付くことが決定した。今回のセコンドは、ＯＺ