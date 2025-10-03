◆オパールＳ・リステッド（１０月４日、京都競馬場・芝１２００メートル）＝１０月３日、栗東トレセンメイショウソラフネ（牡６歳、栗東・石橋守厩舎、父モーリス）は近２走で１３、９着と思わぬ大敗を喫した。「状態は悪くないんだけどね。出負けとかあったとはいえ」と石橋調教師は首をかしげる。今週はレース当週では珍しくコース追い。６ハロン７８秒２―１１秒６としっかり時計を出した。当日は雨予報もあるが、「きっか