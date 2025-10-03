台湾では8月2日から、台湾と中国の戦争を題材にしたドラマ「零日攻撃（ZERO DAY ATTACK）」が地上波や各配信サービスなどで始まった（日本では8月15日からアマゾンプライムビデオで配信中）。日本からも高橋一生、水川あさみらが出演するなど国際色豊かなドラマだ。【広橋賢蔵/台湾在住ライター】【写真】政治的な緊張状態が続く一方、中国大陸で台湾人は意外なほど“優遇”されているという。中国国内を自由に行き来できる「台