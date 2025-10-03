HEAVEN Japanの「元祖脇肉キャッチャー®」に、秋らしい新色・レッドとブルーが登場。累計販売80万枚突破の人気脇高ブラが、C～Iカップまで対応し、レッドには新たにアンダー60も追加。着けるだけで脇や背中の流れるお肉をキャッチし、立体的な美しいバストラインを叶えます。7,480円（税込）で、快適な着心地と補整力を同時に実感できる一枚です♡ 脇や背中のお肉をしっかりキャッチ 脇高設