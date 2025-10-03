記録的な大雨で冠水した三重県四日市市の地下駐車場「くすの木パーキング」を運営する第三セクター「ディア四日市」は3日、浸水被害に遭った車両271台の搬出作業を終えた。残る3台は所有者が後日移動。9月29日から作業していた。