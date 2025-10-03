楽天の島内＝2024年楽天は3日、島内宏明外野手（35）に来季の契約を結ばないことを通告した。現役続行を希望しているとみられる。楽天一筋14年目で、今季は5試合の出場で無安打だった。通算成績は1268試合に出場し、1174安打で打率2割7分2厘、104本塁打、553打点。巧打の左打者として2021年に打点王、22年には最多安打のタイトルを獲得した。